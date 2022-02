2021 - Tempestade de inverno causa mortes e apagões nos EUA e no México

Uma tempestade de inverno no dia 12 de fevereiro de 2021 causou apagões e mortes no Texas (EUA) e no México. A onda de frio foi causada por um vórtice polar do Ártico. O fenômeno matou mais de 100 pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decretou estado de emergência em vários estados por conta do frio.