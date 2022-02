2002 - Avião iraniano cai no Teerã e mata 119 pessoas

O Voo Iran Air Tours 956 caiu no Teerã em 12 de fevereiro de 2022. O acidente matou 119 pessoas que estavam bordo da aeronave. Segundo investigações, o avião estava perto de pousar quando colidiu com uma montanha perto da aldeia de Sarab-e Dowreh e explodiu. Membros do governo iraniano eram passageiros do voo e também foram vítimas da tragédia.