2008 - Presidente do Timor-Leste é ferido por rebeldes

Em 11 de fevereiro de 2008, o presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta, foi ferido gravemente. Os soldados rebeldes timorenses invadiram as residências do presidente e do primeiro-ministro e iniciaram um tiroteio. Até hoje as intenções do ataque são desconhecidas.