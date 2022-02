08/02 na história: incêndio no alojamento do Flamengo marca data

Uma grande tempestade de neve marcou a vida dos canadenses em 8 de fevereiro de 2013. Também nesta data, o Brasil se solidarizava com os familiares dos 10 meninos que morreram no incêndio do centro de treinamento de futebol do Flamengo, no Rio de Janeiro em 2019. Relembre →