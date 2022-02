7/2 na história: maior desastre natural na Austrália marca data

No dia 7 de fevereiro de 2009, foram iniciados os incêndios que, mais tarde, culminariam no pior desastre natural da história da Austrália. Dois anos antes, em 2007, os brasileiros se chocavam com a brutalidade do crime que tirou a vida do menino João Hélio, de 6 anos, que morreu após ser arrastado junto ao carro pelas ruas do Rio de Janeiro. Relembre →