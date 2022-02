2020 - Morre Li Wenliang, um dos primeiros médicos a alertar sobre o perigo da Covid-19

Há dois anos, o falecimento do médico chinês Li Wenliang foi confirmado pelo Hospital Central de Wuhan. O oftalmologista foi apontado como um dos primeiros a identificar a existência do surto do novo coronavírus e alertar as autoridades, e chegou a ser investigado pela polícia chinesa. Ele tinha 34 anos.