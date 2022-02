5/2 na história: golpe de Estado no Haiti e nevascas no Afeganistão marcam data

No dia 5 de fevereiro, motins na cidade de Gonaives, no Haiti, denunciavam a revolta do povo e da oposição quanto ao governo de Jean-Bertrand Aristide, em 2004. Na mesma data, mas em 2017, o Afeganistão sofreu a morte de 147 habitantes por causa das nevascas intensas que acometeram o país. Relembre →