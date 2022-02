4/2 na história: lançamento do Facebook e queda de avião marcam data

No dia 4 de fevereiro de 2004, a rede social Facebook estreava na internet, sem que seus criadores soubessem que ela se tornaria uma das maiores do planeta. No mesmo dia, mas em 2015, o Voo TransAsia Airways 235 caiu no rio Keelung logo após a decolagem, matando 43 pessoas.