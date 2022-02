1970 - Muhammad Ali anuncia retirada dos ringues

No dia 3 de fevereiro de 1970, o lutador convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que estava deixando o boxe. Ele já estava proibido de lutar na época porque não quis se alistar no exército americano para combater na guerra do Vietnã, por motivos religiosos. Mais tarde ele mudou de ideia e acabou voltando aos ringues.