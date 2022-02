1990 - O fracasso do Apartheid e libertação de Nelson Mandela

No dia 2 de fevereiro de 1990, o então presidente da África do Sul, F. W. de Klerk, declarou o fim do regime de segregação racial que vigorou no país por mais de 40 anos. Ele também anunciou a soltura de presos políticos, como Nelson Mandela, e o fim do estado de emergência.