2010 - Vice-presidente da venezuela renuncia cargo

O vice-presidente da Venezuela, Ramón Carrizález, renunciou o cargo no dia 25 de janeiro. Carrizález era indicação do presidente da época, Hugo Chávez. O motivo da renúncia foi "estritamente pessoal", segundo o vice. De acordo com especialistas, a saída de Ramón contribuiu para o agravamento da crise político-social na Venezuela.