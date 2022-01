1990 - Lançamento de Hiten, a primeira sonda lunar japonesa

No dia 24 de janeiro de 1990, o governo do Japão lançava Hiten, a primeira sonda lunar do país. O acontecimento é histórico, também, por ser a primeira satélite lunar robótico desde o lançamento do soviético Luna 24, em 1976, e a primeira sonda lunar lançada por um país que não os Estados Unidos ou da União Soviética.