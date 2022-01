2020 - Sismo na Turquia mata 18 pessoas

Um terremoto atingiu a Turquia no dia 23 de janeiro de 2020. O epicentro do tremor estava no leste do país, na província de Elazig. Ao menos 18 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas. De acordo com a Anadolu, o terremoto teve magnitude 6,5.