2020 - Estados Unidos confirmam primeiro caso de Covid-19

Em 2020, no dia 21 de janeiro, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) anuncia ao mundo a confirmação do primeiro caso de Covid-19 nos EUA. O vírus foi detectado num homem de 35 anos, que residia no estado de Washington. Atualmente, o vírus já vitimou mais de 850 mil pessoas no país.