Com 187 novos óbitos nas últimas 24 horas, o Brasil chega a 605.644 mortes causadas pela Covid-19 . Neste mesmo período, 6.204 novos casos da doença foram registrados, totalizando 21.729.763 contaminados. Os dados são do Conass (Conselho Nacional das Secretarias de Saúde).

O Conass divulga que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins tiveram problemas na computação dos dados sobre a doença, e preservaram os números do último sábado (23).

Com 151 mil óbitos, o estado de São Paulo lidera o ranking de mortes pela Covid-19. Minas Gerais surge na segunda colocação, com 55 mil registros de óbito, enquanto o Paraná fica em terceiro com 40 mil.

O estado com menos óbitos e casos no Brasil é o Acre. Foram registrados 1.844 óbitos e 88 mil casos do novo coronavírus desde o começo da pandemia.

O Brasil já aplicou mais de 263 milhões de doses das vacinas contra a Covid-19 disponíveis. Mais de 110 milhões de pessoas já estão com esquema vacinal completo.